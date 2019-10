Frank Ocean ha annunciato il suo nuovo evento PrEP+

Questa sera Frank Ocean sarà protagonista di un nuovo evento newyorkese chiamato PrEP+, come il farmaco per la prevenzione dell’HIV.

Il party sarà, infatti, un tributo alla scena club degli anni ’80 e, in particolare, a come sarebbe potuta essere quella scena se fosse stata inventata già all’epoca la profilassi pre-esposizione.

Blonded Radio condurrà la serata alla quale non sono permessi scatti fotografici e riprese video, così come nessun tipo di discriminazione sociale o razziale.

Frank Ocean, nel comunicato stampa, spiega:

“PrEP+ is the first in a series of nights; an ongoing safe space made to bring people together and dance. PrEP+ will welcome globally celebrated DJs. PrEP+ welcomes everyone.”

L’omaggio a quell’epoca fa eco a quanto dichiarato da Ocean nell’intervista a W Magazine in cui l’artista fa riferimento proprio alla scena club e alla vita notturna come importanti influenze per i suoi nuovi progetti musicali.