Il 25 ottobre arriva Dream Girl, il secondo album di Anna of the North anticipato, oltre che dalla title track uscita negli ultimi giorni, da Leaning On Myself e dai successivi Used To Be, Thank Me Later e Playing Games.

Prima di ascoltare per intero il suo nuovo lavoro, ci siamo fatti un giro tra le sue influenze musicali, chiedendo direttamente a lei quali sono i suoi ascolti fondamentali.