I Kraak & Smaak ti raccontano il loro ultimo disco Pleasure Centre

La scorsa settimana il trio olandese Kraak & Smaak ha pubblicato il nuovo album Pleasure Centre, il sesto della loro lunga carriera ma il primo con la loro etichetta Boogie Angst. I producer, dopo due anni di session intense, hanno messo fuori un disco che travolge con la sua miscela di funk, downtempo e pop più spinto, grazie anche alla presenza di collaboratori come Izo Fitzroy o della sirena del soul Sanguita o i più emergenti The Palms.

Vuoi sapere cosa c’è dietro ognuna di queste perle di Pleasure Centre? Leggi il track by track della band subito dopo il player:

PLEASURE CENTRE

Siamo sempre stati enormi fan del genere exotica degli anni ’50 e ’60. Pensiamo ad artisti come Lex Baxter, Arthur Lyman, Eden Ahbez, ecc.

La musica easy listening è strumentale, ariosa, evoca un altro mondo e un altro tempo e quindi ha un sound che rimanda a qualità sognanti e ultraterrene.

E’ una scelta insolita come prima traccia del disco, ma ci piaceva molto l’idea di iniziarlo così.

IN PLAIN SIGHT feat. IVAR

Nella nostra live band ci sono due cantanti fissi: Ivar e Berenice, e Ivar ha scritto una bella fetta di brani in questo album, tra cui “In Plain Sight”, in cui canta anche.

La canzone ha uno spirito quasi euforico, con influenze che vengono sia dal mondo della musica psichedelica che da quello del soul.

SOUL LIBERATOR feat. Sanguita

Sanguita – wow! Che voce morbida e setosa. E’ una cantante di base ad Amsterdam ma con così tanto soul potrebbe facilmente essere degli Stati Uniti. E’ già apparsa sulla traccia “Toxic Love Affair” nel nostro album precedente Juicy Fruit, ed era perfetta per questo brano che abbiamo fatto insieme nel 2018. Siamo davvero soddisfatti del risultato finale!

DON’T WANT THIS TO BE OVER feat. Satchmode

A Marzo del 2018 siamo andati a L.A per scrivere e registrare questo disco. Una delle persone che abbiamo conosciuto lì è Gabe Donnay del gruppo Satchmode.

Abbiamo jammato per due giorni nel suo giardino di casa ed è uscito fuori questo brano che secondo noi riesce a esprimere bene lo spirito di quel viaggio. Stavamo esplicitamente cercando di catturare le atmosfere della West Coast anni 70 e lui ci è riuscito al 200%. Tra parentesi, in questo momento stiamo girando il video di questo brano e appare anche Gabe. Potete aspettarvi serissime vibrazioni in stile yacht rock in arrivo! ;)

SOMMERON feat. Imugi

Un nostro amico ha una casa in un piccolo paese in Francia che si chiama Sommeron, da qui il titolo. Una mattina dopo esserci svegliati lì in hangover per tutto il cognac francese bevuto la sera prima ci è venuta questa progressioni di accordi.

Jordi, il nostro manager, aveva nel frattempo scoperto un promettente duo della Nuova Zelanda di nome Imugi e un paio di mesi dopo gli abbiamo chiesto di collaborare su questa traccia. Il loro apporto ha dato alla strumentale, che aveva fin a quel momento un suono un po’ troppo tradizionale, una nuova direzione e la sferzata di freschezza di cui aveva bisogno. E’ un brano molto triphop anni ’90 ma con una produzione immensamente più spessa. Alla fine abbiamo tenuto il titolo provvisorio, in qualche modo aveva il suo perché.

TWILIGHT feat. Izo Fitzroy

Anche se questo album lo abbiamo stampato sull’etichetta che abbiamo fondato noi stessi, Boogie Angst, i precedenti sono sulla Jalapeno Records, che si occupa ancora del nostro publishing. Izo Fitzroy è una cantante inglese che appartiene alla loro scuderia ed era da un po’ che la tenevamo d’occhio. Abbiamo anche fatto un remix per lei – decisamente uno dei migliori del nostro portfolio.

Era solo una questione di tempo prima che producessimo qualcosa di adatto per la sua incredibile voce e la strumentale di “Twilight” ci è immediatamente sembrata quella giusta che stavamo aspettando. La voce di Izo è così espressiva ed emozionale, non potremmo chiudere di più per questo brano.

ECHO PARK

Una strumentale che siede comodamente a metà dell’album in mezzo ai brani cantati. Mentre eravamo ad L.A. abbiamo noleggiato una casa con 4 amici (i produttori Feiertag e Moods ed il nostro manager) su Scott Avenue ad Echo Park e volevamo immortalare l’esperienza tramite il titolo. E così abbiamo fatto!

SAME BLOOD feat. The Palms

Girando per internet alla ricerca di voci interessanti ci siamo imbattuti in The Palms, che abbiamo poi contattato e incontrato a Santa Monica dove vivono in una casa con uno studio. Ci piace molto il loro sound folk in stile California anni 60, dovrebbero tutti ascoltare la loro musica, è fantastica! Non abbiamo mai fatto una traccia così prima, con suoni così psichedelici. Adoriamo.

SAY THE WORD feat. Nic Hanson

Nic Hanson… O mamma, un’altra bella voce che fa sognare. Lo abbiamo sentito per la prima volta sulla traccia “Keep The Faith” di Moonboots, che è un lavoro musicale davvero eccellente. Siamo felicissimi di questa collaborazione, il brano è anche un candidato perfetto per eventuali remix – abbiamo già qualcosa in pentola con Atjazz per esempio, secondo noi potrebbe essere l’accoppiata giusta.

24H FLING feat. Volfgang Valbrun

Wolf è il lead singer della rinomata band funk & soul inglese Ephemerals. Abbiamo collaborato con lui su due brani in quest’album e anche qui Ivar ha scritto i testi e ha aiutato durante le registrazioni. E’ un tipo divertente, ci è piaciuto molto averlo in studio con noi. Spesso ci accompagna anche dal vivo e fa davvero esplodere il locale!

SWEET TIME feat. Izo Fitzroy

Questo è l’altro brano con Izo. E’ immediatamente calzata a pennello. Cosa possiamo aggiungere? Questo ha il classico sound K&S! Izo sarà dei nostri per il lancio dell’album dal vivo ad Amsterdam e speriamo di poterci esibire con lei ancora in futuro.

GUILTY DISCOMFORTS feat. Wolfgang Valbrun

Di nuovo ‘Wolfy’. Il suo approccio scuro a questo brano è perfetto. Un po’ hiphop, un po’ blues, con tanta emozione.

OUT IN THE DAYLIGHT feat. Gavin Turek

Quando abbiamo visto i Tuxedo di Mayer Hawthorne esibirsi ad Amsterdam ci ha colpito molto la loro backing vocalist (e incredibile ballerina!) Gavin Turek.

Lei vive ad L.A. ed è riuscita a trovare del tempo per noi mentre eravamo là, e il risultato è questo brano boogie-funk. Siamo incredibilmente orgogliosi di aver avuto l’opportunità di lavorare con un tale talento!

I THINK feat. Berenice van Leer

La live band K&S per intero ha lavorato su questa mina p-funk. E’ scritta da Ivar e cantata da Berenice e riesce davvero a catturare l’anima del progetto dal vivo. Berenice qui è al top della forma ed è il suo ragazzo Jeroen che suona il trombone – pura chimica!

NAKED feat. IVAR & Berenice van Leer

Ultima ma non per importanza: abbiamo sempre voluto produrre qualcosa nella miglior tradizione di band folk-soul come Rotary Connection, Sly Stone, i primi Funkadelic. L’intero album Pleasure Centre è molto influenzato da quell’era e da quello stile, ma “Naked” ha tutti gli ingredienti necessari: pennate di chitarra, pianoforte e tastiera Rhodes, e le due voci insieme. E’ uno dei nostri brani preferiti dall’album ed è ultimo solo perché ci sembrava perfetto per chiudere in bellezza. Volevamo lasciare all’ascoltatore una sensazione di pace e positività alla fine dell’ascolto del disco.

Speriamo vi sia piaciuto questo viaggio!