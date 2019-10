Le Guess Who? 2019: i nomi più freschi e le nostre scommesse

Le Guess Who?, festival di casa a Utrecht e giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, è tutto fuorché il solito evento musicale a cui sei abituato. Nella line-up di quest’anno vedrai pochissimi nomi che hai ascoltato o che conosci di vista: Deerhunter, Mykki Blanko, Aldous Harding, Cate LeBon, Jenni Hval, Moon Duo, Holly Herndon, Efterklang, Jimmy Edgar, Machinedrum, Tyondai Braxton, Girl Band – e con questi siamo manco al 10% del programma. Il resto è un mare magnum di artisti che ti faranno dire: “CHI?“.

Come da tradizione, Le Guess Who? mescola le carte in tavola per proporre un’esperienza tutta inedita riassunta dal tema “Embrace the Unknown”. Senza farcelo dire due volte abbiamo voluto tuffarci nel mare ignoto per esplorare i nomi più freschi e nuovi e arrivare a una nostra piccola rosa che sarebbe perfetta per una partita di calcetto a 7.

Dai, buttati anche tu.