C’è anche Kendall Jenner nel nuovo video di Tyler, The Creator

Tyler, The Creator ha pubblicato un nuovo video dal suo ultimo album IGOR. La clip che accompagna il brano I THINK è diretta da lui stesso sotto il moniker di Wolf Haley e offre, come i precedenti, uno sguardo sul malessere emotivo del protagonista IGOR dopo la fine della sua relazione. La scena si apre nel bagno di un club dove Tyler sta cercando il suo ragazzo e finisce in una sala pose dove appare anche la modella Kendall Jenner. L’artista spiega che si tratta solo di “a fraction of the video”, quindi c’è da aspettarsi che la trama abbia un seguito.