Tutti i samples di Jesus Is King di Kanye West

Venerdì, ad un orario improbabile, è finalmente uscito il nono album in studio di Kanye West, Jesus Is King, accompagnato dall’omonimo film IMAX che nel weekend ha già incassato più di un milione di dollari al botteghino.

Il disco, pubblicato dopo una travagliatissima gestazione, è arrivato dopo che Kanye ha fatto un’intervista con Zane Lowe in cui ha dichiarato che uscirà un altro progetto a Natale (Jesus Is Born), e dopo l’apparizione a sorpresa al Jimmy Kimmel Live.

Mentre aspettiamo che ci dica di più sul prossimo tour, ci concentriamo sull’album appena uscito che ha tanto a che fare con il gospel e il Cristianesimo, quanto con le produzioni rap più old school e secolari che ci riportano al Kanye che meglio conosciamo.

Nel video realizzato dalla Bandstand, troverai tutti i samples utilizzati da Kanye nelle tracce di Jesus Is King.