Quante cose incredibili succedono quando c’è di mezzo Kanye West.

Il Carpool Karaoke, famoso format di James Corden, si è trasformato in un Airpool Karaoke dove, a bordo di un volo per Los Angeles, la coppia West/Corden accompagnata da tutto il coro del Sunday Service ha eseguito alcuni brani di Jesus Is King.

Durante il viaggio, il rapper ha anche discusso dei suoi disordini mentali del 2016 e della sua svolta spirituale. Clicca play che si vola altissimo.