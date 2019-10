C’è un brano di Jesus Is King che somiglia al tema di The Legend Of Zelda

Il brano in questione è Selah e i fan della saga Nintendo The Legend Of Zelda hanno rintracciato una somiglianza tra la traccia di Jesus Is King di Kanye West e il tema della Gerudo Valley.

Il parallelo tra le due l’ha notato la musicista e illustratrice Louie Zong e potrebbe starci, visto che si sa che West è un appassionato di videogame.

Ascolta un po’ qui sotto:

noticed something while listening to the new kanye album… pic.twitter.com/q1nRklkhf4 — Louie Zong (@everydaylouie) October 25, 2019

L’ultimo album di Kanye West, in realtà, ha mosso non solo i nerd appassionati di Zelda, ma anche i satanisti americani. Il profilo Twitter che li rappresenta (The Church of Satan) ha risposto così alla release di Kanye:

Satan is the best friend Kanye has ever had, as he will keep him in business all these years! — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) October 25, 2019

SUPER LOL :))))