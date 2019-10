I Tame Impala sono tornati con un nuovo singolo dal titolo It Might Be Time per annunciare la data d’uscita del nuovo album The Slow Rush prevista per il 14 febbraio 2020.

Il brano ha tutti gli ingredienti che ci hanno fatto perdere la testa per Kevin Parker e la sua banda: suoni dal gusto retrò mutuati dal pop e dall’elettronica degli anni ’70/’80 e vagonate di synth condite da atmosfere psych-rock.

Ascolta It Might Be Time: