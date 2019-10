Quanto spaccano Bruno Belissimo e il suo gemello in questo live per Fonoprint

Protagonista del nuovo appuntamento con le session in Fonoprint Studio è il magico Bruno Belissimo che, accompagnato dal gemello Bonito alla batteria, ci regala una performance sublime di italo-disco in cui si sentono, sì, le influenze sonore del passato, ma anche la contemporaneità di beat, messaggi vocali, registrazioni da film che Bruno colleziona per attualizzare il suo sound.

I brani eseguiti sono Saint Tropez e Stargate, estratti dall’ultimo Stargate Mixtape uscito a marzo per Vulcano Produzioni.