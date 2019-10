Lui è José Bottino e ti piacerà molto

Sono dieci anni che ti consigliamo bella musica, quindi a una certa ti puoi pure fidare.

Allora se ti diciamo che José Bottino ti piacerà tu schiaccia play ad occhi chiusi e noi saremo dall’altro lato a dirti: TOLD YA.

Lui è un producer italo-brasiliano di 26 anni trapiantato a Torino che tra poco uscirà con un nuovo album dopo l’esordio del 2017 di Things May Change. Told Ya è il primo assaggio del suo materiale futuro ed è un brano registrato a Bologna con la produzione di Dub dei Funk Shui.

Siamo quasi certi che il suo smooth soul a metà strada tra Toro Y Moi e i The Internet farà colpo su di te.

“In ‘Told Ya’ volevo provare a raccontare quanto sia difficile affrontare un tradimento. Musicalmente mi hanno influenzato molto gli ultimi dischi di Chance the Rapper e Childish Gambino ma cerco sempre di tradurre la mia esperienza musicale guardando all’rnb e al nu soul internazionale. Con Dub dei Funk Shui avevamo in mente di lavorare insieme già da un pezzo e prima di vederci in studio avevamo già provato a buttare giù qualcosa, usando le drums di Dub su alcuni brani che avevo già scritto. Ci piaceva tutto ciò che veniva fuori ma la magia è nata davvero quando abbiamo provato a buttare giù un’idea nuova: Dub aveva questo giro che gli ronzava nella testa da un po’, e non appena abbiamo iniziato a comporre il beat, le parole e la linea melodica sono venute da sé! Ci è piaciuto alla prima take, ci siamo guardati e ci siamo detti: “Facciamo uscire questo!”