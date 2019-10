Guarda Soul Trash, nuovo cortometraggio di Toro Y Moi

A inizio anno Toro Y Moi aveva pubblicato esclusivamente su Dropbox un mixtape dal titolo Soul Trash che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming ed è accompagnato anche da un breve film della durata di 30 minuti.

Il cortometraggio di Soul Trash è diretto da Laneya Billingsley e propone una sere di immagini del tour di Chaz, così come della sua vita quotidiana.

Nel comunicato, la regista spiega:

“Chaz Bear and I sought to create a vibrating immersive piece that mirrored the soft melancholic bounciness of the mixtape, making sure every delicate part was exactly how we envisioned. We wanted the video to feel like a sort of tour through internal rooms led by Chaz our tour guide, or soul guide if you will.”

Guarda Soul Trash qui e recupera il mixtape più giù