Si avvicina l’8 novembre, giorno in cui uscirà il nuovo album di FKA twigs, MAGDALENE. Una delle tracce in assoluto più emozionanti che abbiamo finora ascoltato è Cellophane, primo singolo uscito, che twigs ha suonato la scorsa notte al Tonight Show di Jimmy Fallon, completando la performance con una superba pole dance. Come al solito, brividi.