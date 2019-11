Ascolta il nuovo brano di Frank Ocean e il remix di Arca della traccia con Skepta

Autunno bello caldo per Frank Ocean che continua a farci sognare pubblicando musica inedita.

Nel fine settimana è uscito un secondo brano dopo DHL dal titolo In My Room, mentre, nell’ultimo episodio di blonded RADIO ha mandato in onda un remix fatto da Arca della traccia Little Demon in collaborazione con Skepta.

Quest’ultimo brano era già stato spoilerato durante l’ultimo party PrEP+ di Halloween, ma mentre attendiamo la release ufficiale è già possibile fare un pre-order del vinile 7” sul sito blonded.co

Quanto al nuovo inedito In My Room, si tratta di un brano molto breve che pare riferirsi all’incontro libertino con un amante.