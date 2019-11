MAGDALENE, il nuovo album di FKA twigs, verrà pubblicato tra qualche giorno e dopo aver ascoltato i tre singoli Cellophane, holy terrain (featuring Future) e home with you, oggi è la volta di sad day, traccia numero 3 del disco.

Come dichiarato dalla stessa FKA in un’intervista a Pitchfork, il brano sarà presto accompagnato da un visual realizzato in collaborazione con Hiro Murai, regista di Atlanta.

Ascolta sad day