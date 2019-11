Le Guess Who? 2019: cinque tesori nascosti della musica funk

Esplorare la line-up del festival Le Guess Who? produce strani effetti.

Difficile non esclamare “E questo da dove spunta fuori?” e iniziare un qualcosa che assume i connotati dell’indagine. Diventiamo d’improvviso dei detective con spolverino, mastichiamo tabacco e cerchiamo disperatamente un indizio.

In questo articolo ti segnaliamo 5 piccoli culti, tesori nascosti che l’edizione 2019 di Le Guess Who? non vede l’ora di farti sentire. Sono 5 gioielli funk che non hai mai probabilmente sentito. A te il lavoro sporco dell’inchiesta approfondita – a ritmo di groove.

Pronto a fare il bullo con i tuoi amici sapientoni?