Il mese scorso Jadasea aveva pubblicato la traccia Half-Life in collaborazione con King Krule che, in questa release, era tornato con il moniker Edgar the Beatmaker per firmare la produzione e alcune linee vocali del pezzo.

Ora è fuori l’intero EP dell’artista londinese Jadasea che si intitola Half-Life ma non contiene l’omonimo singolo precedentemente pubblicato, quanto piuttosto altre 5 tracce tutte prodotte da Edgar the Beatmaker, aka King Krule.