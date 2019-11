Julielle sta per pubblicare il suo EP d’esordio Across (15 novembre / La Rivolta Records) con i contributi artistici degli Inude e Godblesscomputers. Voices è il secondo singolo estratto e lei lo descrive come “un grido di fuga da tutto ciò che è monotono e asfissiante”. Ascoltandolo in questa delicatissima live session fatta di suoni setosi, ci accorgiamo di quanto la voce sofisticata di Julielle sia qualcosa di cui non ne avremo mai abbastanza. Non perderla al Linecheck a Milano.