Il grande giorno è arrivato: possiamo finalmente ascoltare MAGDALENE, il nuovo lavoro di FKA twigs.

Anticipato dai singoli cellophane, holy terrain (feat. Future), home with you e dall’ultimo sad day, l’album della twigs che segue gli acclamati LP 1 (2014) e M3LL155X (2015) è prodotto in collaborazione con Nicolas Jaar, ma coinvolge, tra gli altri, anche i nomi di Skrillex e Jack Antonoff.

Corriamo ad ascoltarlo

FKA twigs sarà in Italia il 29 novembre