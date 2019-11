Il 17 gennaio Mura Masa pubblicherà un nuovo album dal titolo Raw Youth Collage, anticipato dai singoli No Hope Generation e I Don’t Think I Can Do This Again in collaborazione con Clairo.

Nelle ultime ore è arrivato anche il brano che lo vede al fianco di slowthai, Deal Wiv It, che esce insieme a un video diretto da Yoni Lappin in cui Tyron (slowthai) corre in slow-mo in un quartiere residenziale per poi saltare in auto con Mura Masa.