Dice che c’è un video di Frank Ocean diretto da Luca Guadagnino

Stiamo tutti aspettando la prima serie tv firmata da Luca Guadagnino, con le musiche di Blood Orange e la partecipazione di Kid Cudi.

Nel frattempo, però, arriva proprio dal regista la notizia che esiste da qualche parte un videoclip che lui ha girato per Frank Ocean e che però non è ancora stato pubblicato.

Guadagnino ha detto la cosa durante un’intervista con Kyle Buchanan, reporter del New York Times, approfittandone per lanciare un appello a Frank:

“We were collaborating on a music video that never happened. I use the Times to launch an appeal to Frank: Frank, let’s do that video. Come on.”

L’intervista del NYT non è ancora uscita, probabilmente perché Buchanan sta cercando di scoprire qualche dettaglio in più su questa collaborazione, ma qui giù possiamo leggere il tweet del reporter sulla faccenda:

I spoke to Luca Guadagnino about his upcoming HBO show and he told me he’d recently worked with Frank Ocean on a secret project. “We were collaborating on a music video that never happened. I use the Times to launch an appeal to Frank: Frank, let’s do that video. Come on.” — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) August 19, 2020

Tutto quello che possiamo fare è sperare che prima o poi questo video salti fuori.