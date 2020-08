Kendrick Lamar nell’emozionante tributo di Nike a Kobe Bryant

Nike ha diffuso uno spot tributo a Kobe Bryant che il 23 agosto avrebbe compiuto 42 anni.

Si intitola Mamba Forever ed ha la voce narrante di Kendrick Lamar che, in un crescendo di intensità, ricorda il cestista recentemente scomparso, mentre il video ci mostra una sequenza di immagini che ripercorrono la carriera di Kobe.

Il concept dello spot commemorativo è quello del “Just Be Better”, il desiderio costante di miglioramento che Kobe ha più volte descritto e che è diventata la sua preziosa eredità:

Kobe taught us to be better. A better scorer, better mentor, better father, better champion. Today, on his birthday, we continue his endless pursuit of better.

Explore #MambaMentality. https://t.co/H4exgG9itT 💜💛

Performance: @kendricklamar pic.twitter.com/1Qm36V9mM6

— Nike Basketball (@nikebasketball) August 23, 2020