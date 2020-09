C’è Sampha nel nuovo singolo di Actress, Walking Flames

Il producer londinese Darren Cunningham ha annunciato la data d’uscita del nuovo album e condiviso il primo singolo in collaborazione con Sampha.

Karma & Desire, il nuovo album di Actress, uscirà il 23 ottobre e in tracklist ha ben tre brani che vedono la partecipazione di Sampha: VVY, Walking Flames e Many Seas, Many Rivers. Quello che possiamo ascoltare subito è Walking Flames che è il brano che chiude il disco, nonché il primo singolo pubblicato.

L’incontro della produzione nitida di Actress con la voce calma di Sampha è un esperimento di magia ben riuscito:

Karma & Desire tracklist

1. Fire and Light

2. Angels Pharmacy (feat. Zsela)

3. Remembrance (feat. Zsela)

4. Reverend

5. Leaves Against The Sky

6. Save

7. VVY (feat. Sampha)

8. XRAY

9. Gliding Squares

10. Many Seas, Many Rivers (feat. Sampha)

11. Loveless (feat. Aura T-09)

12. Public Life (feat. Vanessa Benelli Mosell)

13. Fret

14. Loose (feat. Christel Well)

15. Turin (feat. Aura T-09)

16. Diamond X

17. Walking Flames (feat. Sampha)