Pare che Kendrick Lamar stia girando un nuovo video a Los Angeles

Che il 2020 possa avere finalmente un senso regalandoci della nuova musica di Kendrick Lamar?

Gli ottimisti penderanno per il sì vedendo questa foto scattata un paio di giorni fa da People e ripostata su Twitter da una pagina fan di TDE. L’immagine ritrae Lamar a un telefono pubblico di Los Angeles, seduto su una cassetta di plastica con addosso una felpa bianca, pantaloncini e Chuck Taylor nere.

Ora, difficile che Lamar stesse usando un telefono pubblico per fare una chiamatina a qualcuno. Più probabile che stesse girando un nuovo video per le strade di Los Angeles, come suppone anche People che nella caption originale della foto scrive: “Pick Up the Phone. Kendrick Lamar shoots a music video in downtown L.A. on Tuesday”

KENDRICK LAMAR SHOOTING A MUSIC VIDEO IN L.A pic.twitter.com/apyI4oMzAo — Hiiipower – TDE News (@hiiipowers) September 2, 2020

p.s. Chiaro che noi siamo proprio quegli ottimisti che pendono per il sì.