Il video assurdo di Feel Me, il brano di Tyga con Kanye West

Diretto nel 2017 e mai pubblicato, il visual allegorico di Feel Me mostra Kim Kardashian che dà alla luce Kylie Jenner.

Qualche giorno fa dal profilo Instagram del fotografo, designer e regista Eli Russell Linnetz è apparso il video di Feel Me, che lui stesso ha girato nel 2017 per Tyga e Kanye West.

Il video non era mai stato diffuso nonostante abbia richiesto 5 mesi di riprese ed un budget di 1 milione di dollari, perché pare che quando Tyga e Kylie hanno rotto si sia deciso di accantonarlo.

La clip, infatti, ha per protagoniste delle versioni gigantesche di Kim Kardashian e Kylie Jenner che si aggirano tra fuoristrada, fango e fulmini. Quasi alla fine, una scena mostra Kylie camminar fuori dalla vagina di Kim, a simboleggiare metaforicamente che non ci sarebbe stata nessuna Kylie senza Kim, come dichiara lo stesso Linnetz in un’intervista a E! News.

Altro motivo per cui non l’avevamo mai visto prima d’ora?