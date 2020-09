Yellow Days e Mac DeMarco: il feat. che stavamo aspettando

The Curse è la nuova traccia di Yellow Days con Mac DeMarco che anticipa il nuovo album A Day In A Yellow Beat.

Il 18 settembre uscirà A Day In A Yellow Beat, il nuovo album di George Van De Broek, aka Yellow Days, aka il giovane soul-man di Manchester dalle melodie svogliate.

Il seguito di Is Everything Okay In Your World? uscito nel 2017 è stato anticipato da diversi singoli tra cui You e Getting Closer, ai quali ora si aggiunge The Curse, il brano che vede il contributo di Mac DeMarco.

Il featuring era stato già annunciato qualche tempo fa (insieme alle altre collaborazioni contenute nel disco:Bishop Nehru, John Carroll Kirby, Nate Fox) e dobbiamo dire che non vedevamo l’ora di ascoltare il risultato di quest’accoppiata che già su carta si preannunciava magica.

The Curse è una canzoncina psichedelica farcita della tipica nostalgia di Yellow Days, dove il contributo di Mac è praticamente la ciliegina sulla torta.

Si poteva sognare un duetto migliore di questo?