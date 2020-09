10 performance live da vedere su Youtube proprio ora

Eh sì, ci mancano i concerti.

Ci manca prendere un biglietto all’ultimo minuto e andare lì, stare in piedi con le braccia incrociate ad ascoltare, chiudere gli occhi per qualche secondo quando sentiamo delle note che ci toccano il cuore. Ci manca quella sensazione, quella sicurezza irrazionale che il cantante dicendo quella frase (solitamente molto romantica) stia guardando di qui e parlando proprio con noi. Ci manca perfino il tizio altissimo in terza fila, quello salterino con lo zainetto, quello che crede di chiacchierare sottovoce e invece urla, quello coi rasta puzzoni, quello che batte le mani fuori tempo che ti viene da pensare “ma come cazzo è possibile dai” e ti concentri solo su di lui. Quello che si fuma la sigaretta elettronica al gusto yankee candle invece no, non ci manca per niente. E quando una pandemia ci fa saltare tutti i programmi, la soluzione è sempre su Youtube.

Ecco dieci performance che ci sono piaciute nelle ultime settimane.