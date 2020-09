Ascolta Beyoncé che canta sulle strumentali di Kaytranada

Se i mash-up ti fanno volare, questo qui che mette insieme Beyoncé con Kaytranada devi ascoltarlo subito.

L’opera di fusione è di Amorphus che immagina un incontro a nove tracce in cui Queen B canta sulle strumentali di Bubba di Kaytranada: così, hit come Love on Top e Crazy in Love si fondono con brani come 10% e What You Need di Kaytra.

Il risultato è pazzesco e ci fa inevitabilmente sognare una vera session in studio dei due.

BEYONCÉ x KAYTRANADA – The Album by amorphous

