Non perderti la performance di Jorja Smith per BBC Radio 1

Per il Live Lounge di BBC Radio 1, Jorja Smith ha suonato il suo ultimo singolo By Any Means uscito a luglio a supporto del Black Lives Matter, e anche la cover del brano di Maverick Sabre, Guns In The Distance.

La performance si apre con una breve citazione di Nina Simone (“It’s an artist’s duty to reflect the time“) per introdurci al significato di By Any Means, dopodiché un falsetto da pelle d’oca ci porta con una grazia celestiale dentro al pezzo.

Continua a volare qui sotto con la cover di Maverick Sabre: