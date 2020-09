Gli artisti più pazzi del momento

Pazzo è una parola da stravolgere. Intorno a noi, e specialmente nel mondo dell’arte, esistono alcune personalità che per qualche ragione non descrivono in modo lineare le loro sensazioni, oppure non vogliono farcele comprendere. Non riusciamo ad immedesimarci, e questo le rende sempre più affascinanti.



La musica del 2020, fortunatamente, è piena di pazzi: persone che non scendono mai a compromessi, a costo di rinunciare a una grossa fetta di audience. Andiamo insieme alla scoperta di questi personaggi imprevedibili e scopriamo quali tendenze hanno intenzione di lanciare – o per quale motivo desiderano rimanere per sempre unici.