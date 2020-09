Nella preview di un nuovo brano Kanye West campiona Lauryn Hill

Mentre è in corsa alla Casa Bianca e nel frattempo fa binge-tweeting contro l’industria discografica, Kanye West si ricorda pure di fare musica.

Così nel weekend ha pubblicato su Twitter lo snippet di un nuovo brano intitolato presumibilmente BELIEVE WHAT I SAY, in cui campiona il celebre singolo di Lauryn Hill, Doo Wop (That Thing), tratto dall’album The Miseducation of Lauryn Hill.

BELIEVE WHAT I SAY (snippet) pic.twitter.com/U7Y2KQJ5UC — ye (@kanyewest) September 26, 2020

Kanye aveva già utilizzato un sample di Ms. Hill in All Falls Down, terzo singolo dal suo album di debutto College Dropout che include una citazione da Mystery of Iniquity di Lauryn Hill.