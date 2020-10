Clairo ha pubblicato una cover di I’ll Try Anything Once, brano degli Strokes uscito come demo di You Only Live Once in First Impressions of Earth del 2005.

La versione da cameretta di Claire Cottrill con la partecipazione di Jake Passmore degli Scors è ancor più intima e gentile dell’originale per via delle morbide voci dei due e di un setoso assolo di chitarra tra il ritornello e l’ultima strofa.