Tra pochi giorni arriva un nuovo EP di James Blake

Con un teaser via Instagram James Blake ha annunciato un nuovo progetto dal titolo Before.

Nel fine settimana James Blake ha pubblicato sul suo feed di Instagram il video di una session in studio, utilizzando come didascalia del post 👀 #BeforeEP.

View this post on Instagram 👀 #BeforeEP 📸 @joshinfilm A post shared by James Blake (@jamesblake) on Oct 11, 2020 at 9:20am PDT

Ci dice di più la story con swipe up al suo sito web in cui c’è un countdown in scadenza mercoledì 14 ottobre, data in cui probabilmente verrà pubblicato l’Ep dal titolo Before. A guardar bene, sono indicati anche due numeri di telefono (uno inglese, l’altro americano) che se chiamati rimandano con una voce registrata al sito di Blake e quindi al già citato countdown.

Il teaser e il sito non lasciano molto margine al mistero, per cui mettiamoci l’anima in pace fino a mercoledì e riascoltiamoci intanto gli ultimi singoli di Blake, Are You Even Real? e You’re Too Precious usciti entrambi quest’anno.