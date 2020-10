Dopo un primo esperimento nel flagship store di Ralph Lauren a Chicago, Chance the Rapper si cimenta in una nuova performance digitale.

Questa volta il set viene presentato sotto il titolo di For the Ride There e introdotto da Chance così:

“This is what I love to do.

This was mixed for car speakers, so please plug it in and go for a ride.”

Durante il set vengono eseguiti brani come Acid Rain, Holy e Sun Come Down: la tracklist perfetta da mettere in play ora per farsi un bel viaggio.