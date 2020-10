È il momento di ascoltare Before, il nuovo EP di James Blake

Annunciato con un teaser su Instagram qualche giorno fa, ecco il nuovo EP di James Blake.

“It’s a strange time to release music.

I still want to give people music — I still want to have that release myself“.

È così che dice James Blake in apertura al nuovo spot della Cadillac Escalade in cui qualche nota dell’inedito Do You Ever dà già un assaggio del suo ultimo EP.

Before, il nuovo progetto di quattro tracce, è stato suonato in anteprima in un hangar dove un gruppo ristretto di fan ha raggiunto Blake a bordo di queste nuove Cadillac iper accessoriate: lì, su un palco circolare, si è tenuta la prima performance in pubblico dell’artista dopo il tour dello scorso anno.

In merito a quest’esperienza Blake si è detto fortunato perché ha potuto nuovamente suonare su un palco nonostante la musica dal vivo sia stata messa in pausa nell’ultimo periodo.

“As a musician I’m lucky to be able to do what I love and bring people music however I can, so finding a creative way to bring my new EP to fans with Cadillac made me happy, especially considering the current circumstances.”

È un momento un po’ strano per rilasciare della musica, sì. Ma in questo tempo così inedito James Blake ha dimostrato più volte che non ci avrebbe mai lasciati soli, senza le sue canzoni.

Lo ha fatto con i concerti in diretta streaming in quarantena, poi pubblicando due nuovi singoli (Are You Even Real e Too Precious) e infine rilasciando a sorpresa questo nuovo EP che sarà accompagnato venerdì da un DJ set per Boiler Room.

Tutto quello che possiamo dire adesso è che siamo fortunati noi ad avere te, caro Blake.

E ora alziamo il volume.