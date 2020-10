In arrivo una raccolta con 7 inediti di Ennio Morricone

Morricone Segreto è il primo album postumo di Ennio Morricone.

La compilation uscirà via CAM Sugar/Decca il 6 novembre e conterrà 27 brani tra cui sette inediti che il Maestro ha composto tra gli anni ’60 e ’70.

“Abbiamo lavorato su colonne sonore di film che non hanno avuto particolare successo ma questo non vuol dire che la musica sia meno importante” ha detto Filippo Sugar a Variety, mentre Pierpaolo De Sanctis, che ha curato la compilation, spiega che l’idea del progetto è quella di valorizzare tutta quella produzione di Morricone che è stata seminale per un’intera generazione di musicisti che sono venuti dopo di lui.

Come suggerisce l’artwork di Morricone Segreto: “the hidden dark-tinged and psychedelic side of the Maestro”

Se a tal proposito ti va di fare un ripassino , qui c’è il nostro Morricone reality-check.