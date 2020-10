Ora puoi ascoltare la versione integrale di Nah Nah Nah di Kanye West

Kanye West ha pubblicato la versione integrale di Nah Nah Nah, singolo di cui fino a qualche giorno fa conoscevamo un breve snippet condiviso dal rapper stesso sui social media per festeggiare i risultati del voto in Kentucky che, però, erano palesemente fake.

Nah Nah Nah viene definita da West la “theme music” della sua campagna presidenziale ed è infatti un incontenibile flusso di coscienza di tre minuti in cui il rapper fa sfogo dei problemi di questa candidatura cogliendo anche l’occasione per denunciare i media:

“All the stars came from us/All the styles came from us/All the talent came from us/All the shoes came from us/But the news ain’t on us/All the news ain’t honest/All the news ain’t honest/

They wanna ignore me, rewrite the story”

La traccia è stata prodotta da Kanye West e Dem Jointz e arriva con un artwork disegnato dall’artista americano Wes Lang: