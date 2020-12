La musica più ascoltata su Spotify quest’anno

Abbiamo quasi finito col 2020, grazie a dio.

Ma pure in un anno in cui pare ci sia poco e nulla da salvare, non possiamo sottrarci alla tentazione delle classifiche, alla sana curiosità di scoprire i “best of” dell’anno.

Così anche per il 2020 Spotify arriva puntuale con i dati del Wrapped, svelandoci qual è la musica più ascoltata quest’anno a livello globale.

Una grande rivincita sulla questione Grammy se la prende The Weeknd che, assieme a Dua Lipa, ha fatto il botto di ascolti per quest’anno: è lui il quinto artista più ascoltato al mondo su Spotify ed è al primo posto con Blinding Lights (canzone col maggior numero di stream a livello globale) e al secondo posto con After Hours per gli album più ascoltati nel 2020.

Un dato molto significativo è l’incremento del + 1400% nell’ascolto delle playlist per lavorare da casa di cui 65 milioni hanno nel titolo BLM o Black Lives Matter.

Di sotto trovi in dettaglio le artiste, gli artisti, gli album e i brani più ascoltati su Spotify nel 2020 sia nel mondo che in Italia.

Spotify Wrapped 2020 Top List a livello globale:

Gli artisti più ascoltati

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Le artiste più ascoltate

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Gli album più ascoltati

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate

1. “Blinding Lights” by The Weeknd

2. “Dance Monkey” by Tones and I

3. “The Box” by Roddy Ricch

4. “Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

5. “Don’t Start Now” by Dua Lipa

Curiosi di sapere quali sono stati i trend d’ascolto in Italia?

Come ci si aspettava il 2020 è stato un grande anno per il rap e in particolar modo per quello campano: infatti, se l’artista più ascoltato nel 2020 in Italia è tha Supreme, seguito da Sfera Ebbasta, il rapper napoletano Geolier è il quinto artista più ascoltato su Spotify ed è anche il più ascoltato nella sua regione, l’unica in cui tha Supreme non ha la supremazia negli ascolti.

Spotify Wrapped 2020 Top List in Italia:

Gli artisti più ascoltati

1. tha Supreme

2. Sfera Ebbasta

3. Marracash

4. Guè Pequeno

5. Geolier

Le artiste più ascoltate

1. Elodie

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ana Mena

5. Elisa

Le canzoni più ascoltate

1. “Mediterranea” di Irama

2. “Good Times” di Ghali

3. “M’ Manc” di Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta

4. “A Un Passo Dalla Luna” di Ana Mena e Rocco Hunt

5. “blun7 a swishland” di tha Supreme

Gli album più ascoltati

1. 24 6451, tha Supreme

2. Persona, Marracash

3. DNA, Ghali

4. Mr. Fini, Guè Pequeno

5. Emanuele (Marchio registrato), Geolier

p.s. Ti vediamo delus* perché non è ancora attiva la piattaforma per rivivere il tuo anno in musica su Spotify. Non preoccuparti: il tuo Wrapped arriverà presto.