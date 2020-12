Mare di Milano: POPA e il suono visionario della dolce vita

Mare di Milano è il primo singolo di POPA, progetto super-60s-chic di Maria Popadnicenko, artista lituana in terra milanese che si divide tra le case del lusso della moda italiana e i pomeriggi di divertissement in compagnia del compositore e maestro Carlos Valderrama (Fitness Forever).

Il brano, registrato durante la pandemia tra Napoli, Milano e Bologna, è un sogno ad occhi aperti, un inno al romanticismo che sconfina le restrizioni e le zone rosse.

A renderlo possibile sono gli arrangiamenti ariosi e onirici di Carlos, da colonna sonora di un film anni ’60, su cui svolazzano i colori malinconici della voce di POPA, così esotica, così elegante.

Non ci resta che lasciarvi alla magia di questa traccia e al video diretto da Gio Arlotta che con le immagini accompagna il suono della dolce vita di POPA:

“Per questo mio primo video sono partita dall’idea che viviamo un’idea di futuro incerto e dai contorni poco chiari.

Questa consapevolezza mi ha fatto concentrare di più sul presente, sognare avventure mirabolanti in tempi di pandemia, fino a fantasticare addirittura su una gita all’Idroscalo (una cosa che pochissimi giorni dopo aver scritto la canzone già non si poteva più fare dato lì già non è più Milano, ma Segrate 😃 ).



Per il video quindi entro in una specie di mondo surreale in cui mi trasporto idealmente all’Idroscalo pur rimanendo intrappolata nella mia stanza, in un mix tra ricordi, sogno e realtà, che è un po’ credo la dimensione in cui viviamo tutti adesso.

Faccio da pochissimo musica, ma per me è molto importante che quello che propongo rispecchi completamente la realtà che mi circonda e come mi sento in quel preciso momento.

Siamo limitati in tante cose in questo periodo, ma forse proprio per questo la creatività e l’immaginazione possono spingersi ancora più in là di dove normalmente si spingerebbero!

È stata quindi una grande gioia coinvolgere così velocemente tanti amici, musicisti, tecnici, fonici, videomakers e non solo, nella realizzazione di questa piccola canzone – spero che l’amore che ci abbiamo messo tutti si senta e possa regalare un attimo romantico di serenità e speranza ai nostri cuori che mai più di oggi ne hanno bisogno.

Vi auguro un buon ascolto!

Marija“