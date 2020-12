Anderson .Paak e Knxwledge ci fanno ascoltare un nuovo brano

WE BACK ha scritto Anderson .Paak nel post di Instagram in cui ha pubblicato lo snippet del set che ha tenuto con Knxwledge al festival digitale Double Happiness di 88rising.

Così NxWorries sono tornati e durante la performance hanno suonato anche un inedito, il primo dal loro incredibile album di debutto Yes Lawd! uscito nel 2016.

La traccia si intitola Where I Go e arriva dopo che Anderson .Paak ci aveva già fomentati per bene con quell’intervista per Zane Lowe e Apple Music in cui aveva rivelato che era al lavoro col producer californiano su del nuovo materiale.

A questo punto crediamo davvero di essere molto molto vicini all’album.

Guarda il set per intero e ascolta la nuova mina: