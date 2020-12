Nel 2021 uscirà Black Radio 3, il nuovo disco di Robert Glasper che contiene la traccia Better Than I Imagined rilasciata a settembre e candidata ai Grammy come miglior brano R&B.



Kaytranada, che ha già lavorato con Glasper nel 2018 per The Artscience Remixes, ha ripescato il singolo con H.E.R. e Meshell Ndegeocello e ne ha fatto un remix dal sound avvolgente che è addirittura meglio di come te lo immagini.