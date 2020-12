Questa settimana arriva Man On the Moon III di Kid Cudi

Dopo il mini spoiler di ottobre abbiamo finalmente una data certa: Kid Cudi pubblicherà Man On The Moon III questo venerdì.

La trilogia di Kid Cudi iniziata nel 2009 con Man on the Moon: The End of Day e seguita l’anno successivo da Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager, si chiuderà quest’anno e, più precisamente questo venerdì 11.12 con Man on the Moon III: The Chosen.

Un piccolo spoiler c’era stato ad ottobre quando sui social Kid Cudi aveva pubblicato un emblematico teaser video con l’indizio “The trilogy continues / Soon” ma ieri è arrivata la conferma con un nuovo teaser e molti dettagli che svelano praticamente tutto: data, artwork, tracklist ed elenco dei featuring di Man On The Moon III.

Ecco tutto quello che sappiamo sul terzo capitolo della trilogia di Kid Cudi.

ARTWORK

La copertina del disco è stata disegnata da Sam Spratt ed è un ritratto coloratissimo di Kid Cudi dove la sua faccia è per metà un’astrazione a tema galattico.

SARA’ L’ULTIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA

Come svela il retro della copertina, questo sarà l’ultimo capitolo della serie Man On The Moon:

Lì infatti leggiamo a chiare lettere “the final installment in the Man on the Moon trilogy“.

L’ALBUM È CONCETTUALMENTE DIVISO IN PIU’ PARTI

Sempre dall’artwork apprendiamo che la struttura dell’album sarà in più parti, ciascuna con un titolo diverso: Madness, The Menace, Heart of Rose Gold e Powers.

FEATURINGS

In Man On The Moon III non mancano le collaborazioni importanti. Oltre a Pop Smoke, che sarà presente con un verso postumo, gli altri artisti che compaiono in tracklist sono: Trippie Redd, Skepta e Phoebe Bridgers.

TRACKLIST

1. “Beautiful Trip”

2. “Tequila Shots”

3. “Another Day”

4. “She Knows This”

5. “Dive”

6. “Damaged”

7. “Heaven On Earth”

8. “Show Out,” featuring Pop Smoke and Skepta

9. “Solo Dolo, Pt. III”

10. “Sad People”

11. “Elsie’s Baby Boy (flashback)”

12. “Sept. 16”

13. “The Void”

14. “Lovin’ Me,” featuring Phoebe Bridgers

15. “The Pale Moonlight”

16. “Rockstar Knights,” featuring Trippie Redd

17. “4 Da Kidz”