Black Lives Matter: 10 canzoni di protesta del 2020

Era una fresca mattina di un martedì di giugno, avevi appena aperto gli occhi e subito preso in mano il cellulare come al solito per darti una svegliata scrollando IG.

Nero

Foto di un cane. Nero.

Nero.

Pubblicità.

Nero.

Nero.

Nero.

Foto di un piatto. Nero.

Nero.

Nero.

Nero.

È stato un po’ come quel pomeriggio di settembre in cui come sempre stavi guardando la Melevisione e poi, senza capire come né perché, lo schermo viene sfondato dalle immagini di quelle due torri che crollano.

In questo giugno, noi eravamo diversi. Chi più o chi meno, eravamo degli adulti.

Eppure la portata storica dei due eventi è stata la stessa, con una sola differenza.

Le immagini di un attentato – una nube di fumo, un bagliore esplosivo, un uomo che come un puntino leggero vola verso il basso – sono facili da guardare, quasi spettacolari.

Ma un poliziotto che soffoca un uomo che invoca pietà no.

Per questa ragione dal 25 maggio 2020, giorno della morte di George Floyd per mano del sadico agente di polizia Derek Chauvin, innumerevoli sono stati gli artisti che hanno fatto omaggio alla causa portata avanti dal movimento Black Lives Matter.

Ne abbiamo scelti 10 con i loro versi più significativi, nella speranza che un giorno, nel fare un recap delle cose incredibili di fine anno, non sia più necessario scrivere un articolo come questo.