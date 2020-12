Channel Tres e Tyler, The Creator hanno fatto una traccia che scotta

Channel Tres ha appena pubblicato il suo nuovo mixtape i can’t go outside, progetto di sette tracce che contiene anche una collaborazione altamente infiammabile con Tyler, The Creator, oltre al feat. di Tinashe in take your time.

Non è la prima volta che Channel Tres e Tyler, The Creator si trovano a lavorare assieme: nel 2019 era uscito infatti il primo remix ufficiale di un brano di Tyler con EARFQUAKE nella versione remixata da Tres.

Questa nuova collaborazione non è un remix ma un brano e si intitola fuego. Lo sai perché? Perché è stato fatto proprio per infiammarti le orecchie.