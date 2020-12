Finalmente possiamo ascoltare Man on the Moon III di Kid Cudi

Man on the Moon III: The Chosen, l’ultimo capitolo della trilogia di Kid Cudi, è fuori ora.

A dieci anni di distanza da Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager, esce oggi anche l’ultimo capitolo della serie di Kid Cudi iniziata nel 2009 con Man on the Moon: The End of Day.

Il nuovo album Man on the Moon III: The Chosen è stato anticipato negli ultimi mesi da un paio di teaser e solo qualche giorno fa ci sono state rivelate data d’uscita, tracklist, artwork e featuring.

Nel terzo capitolo della trilogia ci sono Phoebe Bridgers, un verso postumo di Pop Smoke, Skepta e Trippie Redd, mentre lato produzione sono accreditati FINNEAS, Take a Daytrip, Nosaj Thing, Mike Dean, Emile Haynie, Plain Pat, tra gli altri.

Tra i samples utilizzati, invece, ci sono anche i Tame Impala.

Ascolta Man on the Moon III: The Chosen

