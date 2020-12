Fai partire questo brano dei Lazy Frenky e l’inverno scompare

I Lazy Frenky ci provano duro a tenere acceso il mood dell’estate anche a dieci giorni dal Natale.

Dopo Glow, vi presentiamo il secondo capitolo del loro short film “Neverdending summer for lazy people”: Stunning è un brano radioso e vi metterà addosso delle ottime vibrazioni, tanto che vi verrà voglia di mettervi a ballare col costume da bagno al cenone di Natale.

“Stunning” è stato scritto di getto, inizialmente voleva avere una dimensione di critica sociale, che abbiamo deciso di lasciare in secondo piano per gli ascoltatori più attenti. La dimensione iniziale è stata rinfrescata da un’estetica raggiante che ha preso forma grazie ad un video estremamente giocoso.

Abbiamo filmato il video con l’intenzione di rendere divertente e caricaturale la classica noia estiva che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita. I personaggi sono stati pensati per portare alla parodia azioni che solitamente abbattono la noia (o la rinforzano?). Diciamo che è una specie di video catartico che trova una via d’uscita nel finale, rendendolo totalmente inedito e ammiccante.

Questo video è stato il più divertente da girare, costantemente immersi in un’atmosfera amichevole grazie alle persone che hanno lavorato con noi e costantemente in “brain freeze” per le montagne di ghiaccioli sotto la quale eravamo sepolti.”