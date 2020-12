5 brani per conoscere Ngawa e Super

Giovedì è uscito unoseisei, il primo EP di Ngawa prodotto da SUPER.

Noi te l’avevamo promesso a inizio anno che con lui ci avresti volato, tant’è che negli ultimi mesi l’artista del Klen Sheet ha rilasciato del materiale notevole, prima con i singoli Flic, Bilocale e AWÈ e ora con l’Ep di debutto.

unoseisei, oltre a definire le coordinate sonore del progetto che oscilla tra rap, influenze afro e pop, è la conferma che su Ngawa ci avevamo visto giusto.

Se vuoi conoscere meglio questo bomber del freestyle e il suo producer, qui sotto trovi una selezione di brani scelti da entrambi che rispecchiano le loro influenze.

1. Tyler, The Creator – EARFQUAKE

Pezzone che ci ha ispirato molto per il il rapporto tra parte cantata e parte rappata: ci ha fatto capire che potevamo seguire questa wave e spingere ancora di più, come avevamo in mente di fare da un po’.

2. Tiziano Ferro – Ed ero contentissimo

Oh gah, Titti è uno dei nostri artisti preferiti, è quel “sad” che fa bene al cuore e volevamo creare anche noi quel feel che ti entra dentro e rimane impresso per sempre.

3. I Cani – Hipsteria

Rega fermi! Non abbiamo bisogno di dire che Niccolò sia uno dei più grandi liricisti romani/italiani, amiamo il suo modo di catapultarti in situazioni che rievocano ricordi lontani e di fartele rivivere ancora una volta… assurdo.

Da sempre una grande ispirazione.

4. Tame Impala – The Less I Know The Better

Zio, Tame ci ha ispirato per il tappeto sonoro che riesce a creare nei sui pezzi, per la musicalità e la voglia di sentirsi liberi sul beat.

5. Damso – B. #QuedusaalVie (scelto da Ngawa)

Ho vissuto in Francia svariati anni e Damso, per me, è top nel rap game francese. Il suo coraggio di esprimersi su certe tematiche è disarmante: ha dato anche a me quel coraggio per provare a fare uscire le parti più scomode di me, il “saal” aka il lato oscuro.

Top Flow, top beat, tutto curato fino all’ultimo dettaglio. Bossss

5 bis. The Strokes – Is This It (scelto da Super)

Gli Strokes sono un gruppo che mi ha influenzato in molto aspetti. Il modo di suonare la chitarra e le melodie delicate, accompagnate quasi sempre da suoni distorti, hanno influenzato di molto le sonorità presenti nel nostro EP “unoseisei”, spesso accomunate proprio dalla presenza della chitarra.