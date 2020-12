Con questa cover dei CCCP i Tropea si prenderanno cura di te

A un anno dal rework Amarsi un Anthem che fondeva Battisti e Venerus, i Tropea tornano per salvarti il Natale con una cover di Curami dei CCCP.

La loro versione è nata quasi per gioco durante una diretta IG ed è già nota a chi ha avuto modo di ascoltare la band dal vivo prima del Covid.

Il fatto di rilasciarla ora, a pochi giorni dal Natale, fa della cover un regalo sincero e terapeutico per i fan in astinenza dai live in carne, urla e sudore.

“E’ stato ora, a Natale 2020, dopo quasi un anno che non suoniamo, che abbiamo avvertito il bisogno di rilasciarla: è un preciso atto di cura nei confronti di chi ci segue e ascolta da sempre. La dedichiamo soprattutto a coloro che ci hanno potuto vivere durante i concerti. Avrà un particolare significato in più per loro? Speriamo, lol.”

Ascolta la cover, i Tropea si prenderanno cura di te: