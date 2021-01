5 dischi brasiliani campionati da Kaytranada

È noto che i piaceri della vita sono tre: mangiare, dormire e riconoscere un sample.

Se notoriamente il repertorio prediletto dai producer per questo tipo di pesca è spesso stato quello di jazz, soul e vari sottogeneri afroamericani, una certa wave dal sapore tropicale è sempre stata dietro le quinte e ha portato grandi frutti.

Nel 2010, ad esempio, usciva “Flight to Brasil” di Madlib, che nel 2002 era andato in Brasile a fare una gig ed era tornato con un pacco di vinili reperiti nei peggio mercatini e un putipu (il tutto ripreso qui). Senza andare troppo lontano nel tempo poi, uno degli unici due ospiti delle Quarantine Sessions di Tom Misch a giugno è stato Marcos Valle, uno dei più celebri cantautori brasiliani che peraltro, due mesi dopo, avrebbe rilasciato un EP in collaborazione con Ali Shaheed Muhammad e Adrian Younge per il progetto “Jazz is Dead”.

Tutto questo preambolo per dirti che molto probabilmente, se sei arrivato a leggere fin qui, non vuoi perderti questa sessione di diggin passivo in cui Kaytranada ti fa scoprire cinque dischi brasiliani incredibili che ha campionato in alcune sue tracce.

Vai sulle tracce del sample nelle prossime pagine.