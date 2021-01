L’attesa è finita: possiamo ascoltare il nuovo album di Madlib e Four Tet

Annunciato sul finire del 2020, esce oggi Sound Ancestors, l’album collaborativo di Madlib e Four Tet.

Il disco è stato anticipato dai singoli Road of The Lonely Ones, Hopprock e Dirtknock che oggi si accompagnano alle altre tredici tracce del progetto che unisce la materia nebulosa di Madlib con la compostezza di Four Tet.

L’esperienza d’ascolto di Sound Ancestors è singolare perché, oltre all’hip hop e all’elettronica, si inciampa nelle influenze rock, psych e jazz che entrambi gli artisti condividono.

“We all collect the same things,” ha detto Madlib in un’intervista a NYT. “He’s a little more out there than me. He collects nature and bug sound records. I’m going to get there.”

Ascoltiamo come si incontrano i loro mondi in Sound Ancestors: